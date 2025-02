Seit September 2023 wurden Radfahrer wegen der Landesgartenschau in Bad Dürrenberg über die Hauptstraße umgeleitet. Nun ist der Saaleradweg wieder nutzbar. Welche Arbeiten vor Ort noch anstehen:

Saaleradweg in Bad Dürrenberg ist wieder offen

Bereits Ende Januar konnten Radfahrer, wenn sie Glück hatten und die Drehtore gerade geöffnet waren, den Saaleradweg unterhalb des Kurparks in Bad Dürrenberg nutzen. Seit Montag ist er nun auch offiziell wiedereröffnet.

