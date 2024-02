Engpässe in Merseburg und Landsberg Saalekreis geht der Platz in Schulen aus - Neubauten dringend benötigt - Zeit drängt

Die Schülerzahlen steigen. Gerade an Förderschulen ist der Zuwachs enorm. In Merseburg und Landsberg braucht der Saalekreis deshalb dringend Neubauten. Die kosten im mittleren zweistelligen Millionenbereich. In der Kreisstadt fehlt auch noch der Standort.