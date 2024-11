Merseburg/MZ. - Was Taxis betrifft, ist der Saalekreis unterversorgt. Das ergab ein von der Kreisverwaltung in Auftrag gegebenes Gutachten. Weil die Straßenverkehrsbehörde für die Vergabe der Lizenzen zuständig ist, wurde der Markt untersucht. Nun will der Kreis Maßnahmen für eine Kehrtwende einleiten. Das wurde im jüngsten Ausschuss für Wirtschaftsförderung bekannt.

