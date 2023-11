In Esperstedt im Weida-Land wird das seit Jahren ungenutzte Dorfgemeinschaftshaus zum Gerätehaus für die freiwillige Ortswehr umgebaut. Sie hatte in den vergangenen Jahren Zulauf neuer Kameradinnen und Kameraden. Im jetzigen Depot herrscht Platznot.

Richtfest für neues Feuerwehr-Gerätehaus in Esperstedt

Ein Richtkranz aus Feuerwehr-Utensilien hing beim Richtfest im zukünftigen Esperstedter Gerätehaus an den Balken.

Esperstedt/MZ - An Kreativität mangelt es den Feuerwehrleuten aus Esperstedt im Weida-Land offensichtlich nicht. Beim Richtfest am Freitag für ihr neues Feuerwehrgerätehaus hing ein Richtkranz an den Balken, der aus einem mit Luft gefüllten, roten Feuerwehrschlauch bestand. Daran baumelten unter anderem Strahlrohre und Warnlichter. Nicht ohne Stolz wies Esperstedts Wehrleiter Matthias Krug die Gäste des Richtfests auf diesen eigens von Kameraden gebauten Kranz hin und verlas dann den Richtspruch.