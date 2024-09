Das kleine Dörfchen Schnellroda im Saalekreis steht in den kommenden Wochen im Zeichen der Politik. Die AfD und das ehemalige Institut für Staatspolitik um Götz Kubitschek organisieren rechtsextreme Vernetzungstreffen. Dagegen regt sich Widerstand und ein Bündnis kündigt ein Demokratiefest an.

Preußenfest der AfD in Schnellroda mit Krah, Elsässer und Gegenprotesten

Schnellroda/MZ. - Schnellroda stehen drei ereignisreiche Wochenenden bevor. Wie so oft geht es in dem kleinen Ort im Weida-Land dabei um Politik, um Veranstaltungen von Rechtsaußen und Gegenprotest. In diesem September kommt es dabei aber zu Premieren und einem Volksfest für Demokratie.