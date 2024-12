Bad Lauchstädt/MZ. - In der Goethestadt Bad Lauchstädt könnte demnächst ein großes Rechenzentrum entstehen. Der Stadtrat verabschiedete dafür am Dienstag den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan, also den Einstieg in die städtebauliche Planung. Die entsprechende Vorlage trug den Titel „Gewerbegebiet am Zeitzweg“. Konkret handelt es sich dabei um einen 46 Hektar großen Streifen südlich der A38 zwischen der verlängerten Halleschen Straße und der Autobahnabfahrt Bad Lauchstädt.

