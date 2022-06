Radfahrer würgt Autofahrer in Merseburg

In Merseburg kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Auto- und einem Radfahrer.

Merseburg/MZ - Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem Rad- und einem Autofahrer ist es am Mittwochabend gegen 18 Uhr in der Hallesche Straße in Merseburg gekommen. Dabei trat der Radfahrer beim Überholen des Autos gegen den Pkw. Als beide anhielten, berichtet die Polizei, kam es erst zu einer verbalen und dann körperlichen Auseinandersetzung. Dabei sei der Autofahrer von dem Radfahrer gewürgt worden. Bis zum Eintreffen der herbeigerufenen Polizei sei der Tatverdächtige geflohen.