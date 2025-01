Das Gewerbegrundstück Vor dem Nebraer Tor in Querfurt soll wieder aktiviert werden. Hier steht seit April 2024 Querfurts größter Einkaufsmarkt weitgehend leer. Der Eigentümer möchte darin ein Fachmarktzentrum einrichten.

Für das Gebäude vom ehemaligen Real-Markt in Querfurt gibt es Sanierungspläne.

Querfurt/MZ - - Einstimmig hat sich der Querfurter Stadtrat dafür ausgesprochen, dass das Gewerbegrundstück Vor dem Nebraer Tor, das nach Auszug des Real-Marktes zum Großteil leer steht, wieder aktiviert und ein Durchführungsvertrag mit dem Vorhabenträger, der hier investieren will, abgeschlossen wird. Damit wurde eine „Heilung“ vollzogen, denn der Vorhaben- und Erschließungsplan Nummer 1 der Stadt Querfurt aus dem Jahr 1991 ist wegen eines formellen Fehlers von damals bisher nicht rechtskräftig gewesen. Mit dem Beschluss des Stadtrats wird die in der Urfassung des Plans fehlende Ausfertigung „nachgeholt“ und dieser rückwirkend in Kraft gesetzt, heißt es von der Verwaltung.