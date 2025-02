Querfurt/MZ - - Gebundene Ausgaben der Tageszeitungen MZ und Freiheit, die um die Wendezeit erschienen sind, liegen ausgebreitet auf Tischen in der Bibliothek im Haus II vom Burgstadtgymnasium Querfurt. „Sie gehören meiner Familie“, erzählt Frank Jesper, Vorstandsmitglied vom Förderverein des Gymnasiums, der an diesem Nachmittag mit vier Neuntklässlern und Lehrern der Schule in den Zeitungen zu den Anfängen der Städtepartnerschaft Querfurts mit Karlstadt/Main recherchiert. Sie sind unter anderem auf der Suche nach Namen von Personen aus Querfurt und Umgebung, die die Anfänge der Partnerschaft begleitet haben. So etwa 16 Leute vom „Neuen Forum“. Nur wenige Namen der Mitglieder sind der Projektgruppe bisher bekannt, doch sie könnten eventuell für ihr Zeitzeugenprojekt über die Städtepartnerschaft als Interviewpartner infrage kommen.

