Querfurt/MZ. - Sebastian Seiffert ist gerade auf dem Rückweg von Erzengel Gabriel. Mit der Kettensäge hat er dessen Körper in den vergangenen fünf Tagen in Form gebracht. Eine Auftragsarbeit im Saarland, die er gemeinsam mit seinem guten Freund Andrej Löchel angenommen hat. Die lebensgroße Holzfigur soll an die Wand der Kapelle einer Bundeswehrkaserne bei Zweibrücken kommen. Seiffert ist am Freitagvormittag gerade auf der Autobahn unterwegs gen Torgau zu einem Festival. Eine Annäherung an seine Querfurter Heimat, die er seit vielen Wochen nicht gesehen hat.