Ruhe vor dem Sturm: Querfurter Weihnachtszauber wird am Freitag eröffnet

Querfurt/MZ - Der Aufbau für den Querfurter Weihnachtszauber am Rathaus und im Hof der Burg Querfurt hat begonnen. Die ersten Hütten stehen, weitere kommen noch dazu. „Freitag ist der Hauptkampftag“, meint Burgmanager Christian Linke. Denn an jenem Freitag, 16. Dezember, um 17 Uhr ist es dann soweit: Der dreitägige Querfurter Weihnachtszauber am vierten Adventswochenende startet. Die offizielle Eröffnung erfolgt 18 Uhr auf einer Bühne im Hof der Festungsanlage.