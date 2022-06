Quadfahrer rast nahe Merseburg in die Leitplanke

Merseburg/MZ/und - Auf der Landesstraße 178 auf Höhe der Autobahnkreuzung zur Bundesautobahn 38 kam es am Freitag, gegen 18 Uhr zu einem ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mann verletzt wurde. Der 34-jährige Quad-Fahrer aus Merseburg war auf der L 178 aus Richtung Frankleben in Richtung der Bundesstraße 91 unterwegs, als er bei einem Ausweichmanöver ins Schleudern kam und gegen eine Leitplanke stieß. Der Mann fiel über die Leitplanke und stürzte in einen Straßengraben. Dadurch wurde er leicht verletzt. Wie sich während der Verkehrsunfallaufnahme herausstellte, stand der Merseburger unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Das Quad musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.