Solarpark auf sieben Hektar geplant PV-Anlage nahe Merseburg-Freiimfelde: Investor und Stadt laden zu Info-Abend

Das Energieunternehmen, das im Merseburger Norden auf einem Feld an der B91 eine PV-Anlage bauen will, will seine Pläne Anfang des Jahres in Merseburg erneut öffentlich vorstellen. Wann und wo die Veranstaltung stattfinden soll und was der Investor auf MZ-Nachfrage zum Stand der Pachtverhandlungen mit den Grundstücksbesitzern sagt.