Solarpark auf sieben Hektar geplant PV-Anlage nahe Merseburg-Freiimfelde: Investor und Stadt laden zu Info-Abend

Das Energieunternehmen, das im Merseburger Norden auf einem Feld an der B91 eine PV-Anlage bauen will, will seine Pläne Anfang des Jahres in Merseburg erneut öffentlich vorstellen. Wann und wo die Veranstaltung stattfinden soll und was der Investor auf MZ-Nachfrage zum Stand der Pachtverhandlungen mit den Grundstücksbesitzern sagt.

Von Luise Mosig 18.12.2025, 14:00
Auf diesem Feld auf Merseburger Flur zwischen Wohngebiet, B91 und Bahn soll die PV-Anlage entstehen.
Merseburg/MZ. - Das Thema wurde im Merseburger Rat zuletzt vorerst von der Tagesordnung genommen, um mehr Zeit für „Aufklärungsarbeit bei den Anwohnern“ zu gewinnen, so beschrieb es Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr (CDU) Mitte November der MZ. Gemeint war die Aufstellung eines neuen Bebauungsplans für das Feld nahe der Eigenheimsiedlung Freiimfelde im Norden der Stadt.