Mann hat in einer Tankstelle mehrere Menschen angegriffen. Die Polizei findet bei ihm Drogen und Waffen. Jetzt steht der 33-Jährige vor Gericht.

Putins Gesicht in der Tasche: Merseburger mit Drogen erwischt

Merseburg/MZ. - Er muss sich in der Tankstelle an der B 91 in Merseburg wie wild gebärdet haben.