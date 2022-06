Psychologin Svenja Kirchhoff wird neue Leiterin des Jugendgefängnis in Raßnitz

Die neue Chefin: Svenja Kirchhoff hat in der Vergangenheit bereits mehrere Jahre in Raßnitz gearbeitet.

Rassnitz/MZ - Wenn Svenja Kirchhoff an ihren neuen Arbeitsplatz möchte, darf sie eines nicht vergessen: die Schlüssel. Alle paar Meter versperren schwere Metalltüren den Weg. Sie dienen nicht dem Ein-, sondern dem Ausbruchsschutz. Die 51-Jährige leitet seit Mai die Jugendanstalt in Raßnitz. Sie ist damit erst die zweite Chefin des Gefängnisses in der Gemeinde Schkopau, obgleich dieses im Herbst bereits seinen 20. Geburtstag feiert. Seit Eröffnung hatte dort jedoch durchgehend Klaus-Dieter Schmidt die Leitung inne, der sich allerdings nun im Frühjahr in den Ruhestand verabschiedete und somit Platz für eine jüngere Nachfolge machte.