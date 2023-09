Protest auch im Saalekreis: Einige Praxen bleiben am Montag zu

Einige Praxen öffnen am Brückentag nicht ihre Türen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ - Am Montag können Patienten trotz Termin beim Arzt vor verschlossener Tür stehen. Denn die niedergelassenen Haus- und Fachärzte in Sachsen-Anhalt sind aufgerufen, sich an einer bundesweiten Protestaktion zu beteiligen und ihre Praxen nicht zu öffnen.