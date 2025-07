Ein mit Strukturwandelmitteln gefördertes Forschungsprojekt will mit digitalen Helfern künftig Pflege erleichtern, dabei Betroffene einbinden. Das Team war zuletzt in Bad Dürrenberg zu Gast.

Bad Dürrenberg/MZ. - Der Abend begann mit einer Frage in die Runde: Welche digitalen Assistenten nutzen Sie eigentlich im Alltag, wenn es um Gesundheit und Pflege geht? Das wollte Christian Peine, Mitarbeiter der Hochschule Merseburg, am Freitag von den zahlreichen Gästen wissen, die für einen interaktiven Vortrag zum Thema „Zukunft neu gedacht: Digitale Helfer in der Pflege und Gesundheit“ in die Südspitze des Bad Dürrenberger Kurparks, zur Weinlaube, gekommen waren.