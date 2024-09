Das kleine Dörfchen Schnellroda im Saalekreis steht in den kommenden Wochen im Zeichen der Politik. Die AfD und das ehemalige Institut für Staatspolitik um Götz Kubitschek organisieren rechtsextreme Vernetzungstreffen. Dagegen regt sich Widerstand und ein Bündnis kündigt ein Demokratiefest an.

Schnellroda/MZ. - Schnellroda stehen drei ereignisreiche Wochenenden bevor. Wie so oft geht es in dem kleinen Ort im Weida-Land dabei um Politik, um Veranstaltungen von Rechtsaußen und Gegenprotest. In diesem September kommt es dabei aber zu Premieren und einem Volksfest für Demokratie.

Den Auftakt gibt es an diesem Samstag. AfD-Kreischef Hans-Thomas Tillschneider lädt zum vierten Preußenfest in die Gaststätte „Zum Schäfchen“ ein. Für 60 Euro bekommen die Gäste dort nicht nur das Abendessen, sondern auch die Getränke inklusive – nebst politischen Rednern aus der rechtsextremen AfD und ihrem Umfeld. Angekündigt ist etwa die Teilnahme von AfD-Landeschef Martin Reichardt.

Krah und Elsässer auf der Gästeliste - Tillschneider Organisator

Auf der Gästeliste steht aber auch der parteiintern umstrittene Spitzenkandidat für die Europawahl Maximilian Krah, der im Frühjahr mit verharmlosenden Äußerungen über die SS und Ermittlungen wegen möglicher Verbindungen nach China und Russland von sich reden machte. Ebenfalls für Schlagzeilen sorgte Jürgen Elsässer, gleichfalls als Gast angekündigt. Er ist der Kopf hinter dem rechtsextremen „Compact“-Magazin, das das Bundesinnenministerium im Sommer verbieten lassen wollte. Nach einer Eilentscheidung des Bundesverfassungsgerichts darf das Magazin aber vorerst weiter erscheinen.

Ein Redner: Maximilian Krah Foto:AfP

Preußen dient in der neuen Rechten als identitätsstiftende historische Referenz. Schließlich hatte Deutschland unter Führung der Preußen im 19. und frühen 20. Jahrhundert seine größte Ausdehnung und auch weltpolitische Bedeutung. Preußen, das formal 1947 endgültig aufgelöst wurde, wird heute aber auch mit einem Ordnungsstaat und Militarismus verbunden. AfD-Kreischef Hans-Thomas Tillschneider nutzt als Titelbild eines seiner Facebook-Kanäle beispielsweise ein Gemälde von einem der größten preußischen Militärtriumphe, der Proklamation Kaiser Wilhelms I. im Spiegelsaal von Versailles am Ende des Deutsch-Französischen Krieges.

Gegen das Preußenfest findet am Samstag ein Protest vor dem „Schäfchen“ statt. Zu der Kundgebung ab 13 Uhr hat das Bündnis „Merseburg für Vielfalt und Zivilcourage“ aufgerufen. Sprecher Jens Voigt kündigt einen „kleinen, überschaubaren Protest in Sichtweite“ des Veranstaltungsortes des Preußenfestes an. Das ist aus Sicht des Bündnisses eine Vernetzungsveranstaltung der neuen Rechten, auch wenn anders als in den ersten Jahren der Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke wegen Streitigkeiten über die Europaliste nicht dabei sei. Das Preußenfest stehe in der Tradition des nur formal aufgelösten „Flügels“. Diese parteiinterne Organisation hatte die Entwicklung der AfD in Richtung Rechtsaußen in den vergangenen Jahren entscheidend vorangetrieben.

Nachfolger für Sommerakadmie des IfS

Am folgenden Wochenende steht dann jener Akteur im Mittelpunkt, der Schnellroda deutschlandweit bekannt gemacht hat. Vor mehr als 20 Jahren ließ sich der Vordenker der rechten Szene, Götz Kubitschek, in dem Dorf nieder. Das Institut für Staatspolitik (IfS) organisierte seither Sommer- und Winterakademien für den rechten und rechtsextremen Nachwuchs. Ende des vergangenen Winters folgte dann jedoch die formale Auflösung des mittlerweile vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften IfS. Im Nachgang gab es zwei Firmengründungen. Eine ist das Unternehmen „Menschenpark“, das nun in Tradition der Sommerakademie vom 20. bis 22. September „Studientage“ anbietet.

Laut Kubitschek sollen sich die 130 Teilnehmer und sieben Referenten bei der Premiere an Peter Sloterdijks namensgebenden Essay „Regeln für den Menschenpark“ abarbeiten. Der zu Kubitscheks Kosmos gehörende und in Schnellroda ansässige Antaios-Verlag vermeldete in dieser Woche, dass sämtliche Plätze ausgebucht seien. Das Kollektiv „IfS dichtmachen“, das bisher gegen die Akademien protestiert hatte, will nun auch gegen die „Studientage“ demonstrieren. Termin ist Freitag, 20. September, ab 16.30 Uhr.

Fest für Demokratie

Eine Woche später, am 28. September, kehrt dann das Bündnis „Merseburg für Vielfalt und Zivilcourage“ nach Schnellroda zurückkehren und ein Fest organisieren. Der Titel lautet: „Shake it up – Das Dorffest für Demokratie!“. Das sei schon lange geplant und unabhängig von Aktivitäten rund um das ehemalige IfS, erklärt Bündnis-Sprecher Voigt: „Das Fest ist nicht gegen etwas, sondern für etwas, nämlich das, was in unserem Namen steht: Vielfalt und Zivilcourage. Wir laden die Einwohner von Schnellroda und andere auf den Sportplatz und in die Kirche ein, um in den Austausch zu kommen, Vorurteile abzubauen.“

Los geht es um 14 Uhr mit einer Friedensandacht in der Dorfkirche, in der später auch eine szenische Lesung stattfindet. Auf dem Sportplatz gibt es Angebote für Kinder wie Hüpfburg und Puppentheater. Dazu seien Infostände und Konzerte geplant, blickt Voigt voraus. Und natürlich gebe es auch Speis und Trank.