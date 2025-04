In der kommenden Woche wird es auch im Saalekreis vermehrt Geschwindigkeitskontrollen geben.

Merseburg/MZ. - Europaweit startet am Montag, dem 7. April, die sogenannte Roadpol-Kontrollwoche. Auch im Saalekreis wird deshalb verstärkt kontrolliert. „Der Fokus liegt besonders auf der Einhaltung der zulässigen Geschwindigkeit“, sagt Benjamin Scharff vom Polizeirevier Saalekreis auf MZ-Anfrage.

Ziel sei es, dadurch die Sicherheit von allen Verkehrsteilnehmern zu erhöhen. „Unsere Beamten werden mit Handlasermessgeräten messen. Und unsere Verkehrsüberwachungsgruppe wird wieder mit ihren Großgeräten draußen sein. Gegebenenfalls wird auch ein Geschwindigkeitsmesswagen unterwegs sein.“

Der Schwerpunkttag werde der Mittwoch sein. „Aber wir werden natürlich nicht nur am Mittwoch blitzen“, schmunzelt Scharff. „Die Regionalbereichsbeamten kennen ja die Punkte, die wichtig sind und werden die zum Beispiel bedienen.“ Möglicherweise bekomme das Revier auch Verstärkung von anderen Dienststellen oder der Autobahnpolizei. Dann werde man versuchen, im Kreisgebiet auch an Punkten zu sein, wo sich in der Vergangenheit Unfälle gehäuft haben.

Wo genau die Kontrollpunkte sein werden, könne er natürlich nicht sagen. „Aber wir werden natürlich genau dort sein, wo man uns nicht vermutet oder uns nicht haben möchte – vor allem auf Tempo-30- oder Tempo-50-Strecken“, meint Scharff. Allerdings tauge der schönste Plan nichts, wenn ein Einsatz wegen eines Bombenfundes dazwischenkomme. „Dann müssen wir uns natürlich darum kümmern.“

Auch die Stadt Merseburg wird in der kommenden Woche bis zum 13. April verstärkt die Einhaltung der Geschwindigkeit im Straßenverkehr überwachen.