Übermut führt in Ziegelroda zu schwerem Unfall

Bei einem Verkehrsunfall in Ziegelroda ist ein 21-jähriger Mopedfahrer schwer verletzt worden.

Ziegelroda/MZ - Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Moped und einem Auto ist es am Sonntag gegen 15 Uhr in der Querfurter Straße in Ziegelroda gekommen.

Wie die Polizei dazu berichtet, habe dort ein 21-jähriger Kradfahrer während der Fahrt sein Vorderrad in die Luft gerissen und fuhr nur noch auf dem Hinterrad weiter.

Dabei, so heißt es weiter, habe er aus nicht geklärter Ursache die Kontrolle über sein Moped verloren und kam auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er dann mit einem Auto zusammen. Der junge Mann habe sich dabei schwer verletzt und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 62-jährige Fahrer des beteiligten Autos blieb unverletzt.