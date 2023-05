Querfurt/MZ - Am Dienstag, 2. Mai, hat sich gegen 15.45 Uhr in Querfurt ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person an „An der Geistpromenade“, auf Höhe des Kreisverkehrs, zwischen zwei Autos ereignet. Dabei, so berichtet die Polizei, hat der Fahrer des auffahrenden Autos Unfallflucht begangen. Bei diesem Auto handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen schwarzen VW Passat. Die Polizei sucht deshalb jetzt nach Zeugen des Unfalls, die dazu sachdienliche Hinweise zum Verursacherfahrzeug und dem Fahrer geben können.

Zeugen wenden sich bitte an das Polizeirevier Saalekreis, unter Telefon: 03461 / 44 60.