An Weihnachten geboren

Merseburg/MZ. - Merseburg hat ein Christkind. Heiligabend um 17.19 Uhr kam im Carl-von-Basedow-Klinikum der kleine Aurelius auf die Welt. Er wog 3.580 Gramm und war 52 Zentimeter groß. Mit seinen Eltern Celine Weihrauch und Kevin Siermann sowie der großen Schwester Anastasia (3) wird der Junge künftig in Merseburg wohnen.

Dieses Weihnachtsgeschenk kam für die Familie allerdings völlig unverhofft. Denn eigentlich war erst der 6. Januar der errechnete Geburtstermin. Doch am Weihnachtsnachmittag hatte es Aurelius dann plötzlich ganz eilig. So ist die zum Fest aus der Pfalz angereiste Familie des Kleinen genau rechtzeitig gekommen, das neue Familienmitglied zu begrüßen. Onkel, Tante, Cousins und Cousinen besuchten Aurelius und seine Mama gleich am ersten Feiertag. Für das Foto für die MZ ließ es sich der stolze Großonkel Maik Elmenthaler nicht nehmen, das Baby auf dem Arm zu halten.