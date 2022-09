Plastiken zieren Park in Leuna seit 60 Jahren

Vor 60 Jahren wurden die Plastiken im gleichnamigen Park in Leuna aufgestellt. Am Samstag wurde dies gefeiert und mit Rundgängen begangen.

Ihre Führung beginnt Barbara Leven vom Kunstmuseum Moritzburg an der Plastik „Stürzender“ von Fritz Cremer.

Leuna/MZ - Der Tumult im Plastikpark in Leuna kann den steinernen stillen Beobachtern nichts anhaben. Seit nunmehr 60 Jahren stehen Plastiken in verschiedenen Bereichen des Parks verteilt, heute sind es insgesamt 31. Am Samstag wurde mit großer Bühne gefeiert, wer wollte konnte aber auch etwas über die Plastiken, ihre Geschichte und die Geschichte des Parks erfahren.