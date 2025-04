Zu einem schweren Unfall ist es Donnerstagabend auf der A38 in Höhe B91/Bäumchen gekommen. Ein Pkw raste gegen einen Brückenhang.

Schwerer Unfall an Kreisgrenze Saalekreis/Burgenlandkreis

Bäumchen/MZ. - Zu einem schweren Unfall kam es Donnerstagabend auf der A38 am Abzweig B91, Bäumchen. Ein Pkw BMW, der in Richtung Leipzig unterwegs war, kam in Höhe der dortigen Brücke von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Brückenhang. Der 42 Jahre alte Fahrer wurde dabei eingeklemmt und verletzt ins Krankenhaus Merseburg gebracht.