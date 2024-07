Merseburg/MZ. - „Das ist nicht der erste Überfall auf einen Pizzaboten, den wir hier verhandeln“, sagte der Vorsitzende Richter. Doch der aktuelle Fall war doch etwas außergewöhnlich. Denn meist seien die Täter hinter dem Bargeld der Lieferanten her. Nicht so die beiden Männer auf der Anklagebank. „Sie wollten nicht das Geld, sondern hatten es auf vier Pizzen abgesehen.“ Da sie Waffen einsetzten, um den Pizzaboten dazu zu bringen, ihnen die Ware auszuhändigen, wurden der 18- und der 31-Jährige wurden jetzt vor dem Landgericht Halle wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung verurteilt. Der Vorfall hatte sich im Januar dieses Jahres an der König-Heinrich-Straße in Merseburg ereignet.

