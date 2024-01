In Merseburg ist am Sonntag ein Pizzabote überfallen worden. Die Räuber drohten mit einer vermeintlichen Waffe und entkamen mit mehreren Pizzen.

Räuber überfallen Pizzaboten in Merseburg: Pizzen als Beute

Merseburg - Am Sonntag kurz vor 17 Uhr haben zwei maskierte Unbekannte in Merseburg einen Pizzaboten überfallen. Der wollte offenbar gerade in der König-Heinrich-Straße ausliefern.

Die beiden forderten die Herausgabe der Pizzen und hielten ihm einen pistolenähnlichen Gegenstand unter die Nase. Die Vorgehensweise lege laut Polizei die Vermutung nahe, dass es sich bei den Tätern um dieselben handeln könnte, die Samstag gegen 18.15 Uhr versucht hatten, mit zwei gefüllten Einkaufswagen den Rewe-Markt in der Querfurter Straße zu verlassen, ohne zu bezahlen.

Als Zeugen sie aufhalten wollten, zückte ein Mann einen pistolenähnlichen Gegenstand und der zweite einen Schlagstock. Am Samstag flüchteten sie ohne Diebesgut. Jetzt erbeuteten sie Pizzen. Wieviele und mit welchem Belag ist unbekannt. Die Kripo ermittelt.