Pflegeschüler Nicolas Gäuer und Charline Möske mussten in diesem Sommer ihre Abschlussprüfung doppelt schreiben.

Merseburg/MZ. - Es seien Tränen geflossen, berichtet Ines Schiller. Sie ist Leiterin des Kooperativen Bildungszentrums, das in Trägerschaft des Basedow-Klinikums Pflegekräfte für das Krankenhaus, aber auch Altenheime oder ambulante Dienste ausbildet. Mitte Juni musste Schiller den Abschlussjahrgang in die Schulräume im Untergeschoss des Säulenhauses einbestellen und ihnen eine schlechte Nachricht verkünden. Ihre schriftlichen Abschlussprüfungen, die sie in der Vorwoche geschrieben hatten, wurden annulliert, alle mussten die Examen noch einmal schreiben.