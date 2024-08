In Steigra ist seit diesem Jahr das Unternehmen „Lebenswert gepflegt“ beheimatet. Die Gründerin aus Querfurt und ihr Team laden am Samstag, 24. August, zum Tag der offenen Tür ein.

Pflege am Schwedenring in Steigra

Steigra/MZ - - Abwechslung, Spaß und Geselligkeit, etwa beim gemeinsamen Basteln, Kochen oder Spielen, stehen in der Tagespflege „Trojaburg“ im Mittelpunkt. Sie und ein Pflegedienst gehören zum Unternehmen „Lebenswert gepflegt“, das seit diesem Jahr in der Straße Schwedenring 3 in Steigra beheimatet ist. Am Samstag, 24. August, stellt sich die Firma von 11 bis 15 Uhr mit einem Tag der offenen Tür vor.