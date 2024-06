Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Krumpa/Farnstädt/MZ. - An diesem Freitag geht die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland los. 21 Uhr eröffnet die Nationalelf die EM mit dem Spiel gegen Schottland. In der Gemeinde Krumpa können Fans das Spiel beim Public Viewing verfolgen. Bereits ab 18 Uhr geht es dort los. Zur Einstimmung zeigen die Veranstalter das Finalspiel der EM 1996, in dem Deutschland Tschechien besiegte. Auch in Bad Dürrenberg können Fußballfans auf ihrer Kosten kommen. Die Landesgartenschau veranstaltet eine öffentliche Liveübertragung im Rahmen ihrer After-work-Lounge.