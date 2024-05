Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/Krumpa/Bad Dürrenberg/MZ. - Die Fußball-Europameisterschaft beginnt am 14. Juni. Da es eine Heim-EM ist, eröffnet die deutsche Nationalmannschaft den Wettbewerb. Der erste Gegner ist Schottland. In Merseburg sind bisher noch keine Public Viewings („öffentliche Liveübertragungen“) bekannt. Das liegt laut Gastronomen an den Auflagen der Stadt. Ähnlich zurückhaltend mit Liveübertragungen zeigen sich die anderen möglichen Veranstalter im Saalekreis. Dafür können Fans sich das Eröffnungsspiel an ungewöhnlichen Orten anschauen.