Sie helfen Menschen in deren dunkelsten Stunden: Peter Quenzel und Martin Mücke-Freihofer leiten die Notfallseelsorge im Saalekreis, eine Aufgabe, durch die sie ständig mit Tod und Trauer konfrontiert sind. Sie erklären, wie sie damit umgehen und Trauernden Erste Hilfe leisten.

Merseburg/MZ. - „Wenn wir kommen, ist keine Party“, sagt Peter Quenzel. Vielmehr ist in der Regel für Betroffene etwas Schreckliches passiert, oft ein Mensch gestorben, wenn die Frauen und Männer in den lila Jacken auf den Plan treten. Quenzel ist Vizechef der Notfallseelsorge im südlichen Saalekreis. Deren Aufgabe fasst sein Teamleiter Martin Mücke-Freihofer so zusammen: „Es ist Erste Hilfe für die Seele.“