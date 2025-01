Not hat vielleicht bald ein Ende - Bahnhofsklo in Merseburg vor Eröffnung?

Merseburg/MZ. - So lange hält manche Ehe nicht: Seit mehr als vier Jahren gibt es im Merseburger Hauptbahnhof keine funktionierende öffentliche Toilette. Das könnte sich in einigen Wochen ändern. Allerdings hat es diese Ankündigung schon häufiger gegeben.

Stadt übernimmt Betrieb

Einer der Gründe, warum die für 120.000 Euro umgebaute Toilette noch nicht genutzt werden darf, war im Herbst 2021, ein fehlender Notrufknopf. Den muss es laut EU-Vorschriften bei einer Toilette geben, die sich in einem Bahnhofsgebäude befindet. Jetzt ist der Knopf da, und es geht vorwärts.

Mittlerweile muss man auch nicht mehr nach einem Betreiber für die Toilette suchen. Das übernimmt die Stadt. „Alles andere wäre vermutlich auch schwierig geworden, denn hier lässt sich mit dem Geschäft wahrscheinlich kein großes Geschäft machen“, sagt Karsten Kammler, der Leiter des auch für Merseburg zuständigen Bahnhofsmanagements in Halle.

Schon vor der ersten geplanten Eröffnung vor einigen Jahren war das Bedienfeld neben der Toilettentür mutwillig zerstört worden. Das wurde mittlerweile erneuert. Wer demnächst also in Not ist, kann hier die Benutzungsgebühr von 1 Euro in bar oder mit Karte bezahlen.

Wie das Bedienfeld erkennen lässt, kann für die Nutzung der künftigen Bahnhofstoilette sowohl mit Karte als auch mit Bargeld bezahlt werden. (Foto: Undine Freyberg)

„Uns wäre es natürlich am liebsten, wenn nur mit Karte bezahlt werden könnte, da dann kein Grund mehr bestehen würde, das ganze aufzubrechen“, sagt Gerd Heimbach, der Leiter des zuständigen Straßen- und Grünflächenamtes der Stadt Merseburg. Und Karsten Kammler pflichtet dem bei.

Behinderte können Toilette mit Euro-Schlüssel öffnen

Menschen mit Behinderung können die Toilette kostenfrei benutzen. Dafür benötigen sie lediglich einen sogenannten Euro-Schlüssel. „Wie die Abkürzung CBF sagt, bekommt man den beim Club Behinderter und ihrer Freunde in Darmstadt“, erklärt Paul Krämer von der Firma Hering Sanikonzept, die die Toilette installiert hat. Das CBF-Schließsystem wird inzwischen über Landesgrenzen hinaus genutzt. „Wird ein Euro-Schlüssel benutzt, schaltet beispielsweise die Türsteuerung um und die schwere Tür öffnet sich, ohne dass der Rollstuhlfahrer sie aufziehen muss.“

Bis es allerdings soweit ist, dass sich die Tür der neuen Bahnhofstoilette tatsächlich für die ersten Nutzer öffnet, müssen noch die nötigen Verträge zwischen Stadt und Bahn unterzeichnet werden. „Und wir brauchen noch eine Firma, die die Reinigung übernimmt“, so Heimbach. Stadt und Bahn gehen von einem Start im März aus.