Hohe Nitratbelastung im Grundwasser von Hausbrunnen im Saalekreis sorgt für Diskussion. Behörden zweifeln Messmethoden an und raten von Trinkwassernutzung ohne Kontrollen ab.

Die hohe Nitratbelastung im Saalekreis verunsichert Brunnenbesitzer. Grund dafür: Dünger in der Landwirtschaft.

Merseburg/MZ. - Der VSR-Gewässerschutz, eine gemeinnützige Organisation, hat in Brunnenwasserproben aus dem Raum Merseburg eine hohe Nitratbelastung festgestellt, hieß es in einer Pressemitteilung, die die MZ veröffentlicht hat. Die 40 untersuchten Proben waren laut VSR am 8. Juli in Merseburg abgegeben worden. Bei Proben aus Zöschen, Atzendorf, Bad Dürrenberg, Teutschenthal und Rampitz habe der Wert deutlich über dem Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter gelegen.