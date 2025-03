Krankenkasse übernimmt Kosten für verschriebene Therapie nicht Nils aus Leuna braucht schnelle Hilfe

Der neun Monate alte Sohn einer Familie aus Leunna benötigt einen speziellen Helm, der seinen Kopf in Form bringt. Doch die AOK übernimmt die Kosten nicht, obwohl sie das in anderen Bundesländern tut. Zeit für rechtliche Schritte bleibt den Henßes nicht, denn die Helmtherapie ist nur in den ersten zwei Lebensjahren möglich.