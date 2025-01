Der Januar ist für viele der Monat der guten Vorsätze – mehr Sport treiben steht dabei ganz oben auf der Liste. Wie sieht die Lage derzeit in Fitnessstudios im Saalekreis aus?

Neujahrsvorsätze: Ist mehr los in den Fitnessstudios im Saalekreis?

Adrienne und Ingo Baberski betreiben in Merseburg das Relax

Merseburg/Querfurt/MZ - Gesünder leben, mehr Wasser trinken, mehr Zeit mit der Familie verbringen. All sowas nehmen sich die Menschen zum Beginn des neuen Jahres vor. Ganz oben auf der Liste der Vorsätze ist oft der Sport zu finden. Ist das auch in Merseburg und Querfurt so?