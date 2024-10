Saalekreis/MZ. - Louis ist 17 und er steht vor einem großen Schritt. Er hat einen Antrag beim Standesamt einer Gemeinde im südlichen Saalekreis gestellt, den Eintrag für sein bisher dort vermerktem Geschlecht ändern zu lassen. „Ich bin“, sagt er im Gespräch mit der MZ, „transsexuell und will endlich auch namentlich als die Person leben, die ich bin: als Mann.“ Keiner solle ihn mehr mit gezielter Absicht mit seinem bisherigen weiblich assoziierten Vornamen ansprechen dürfen. Denn das fühle sich für ihn an, als würde ein schneidender Schmerz in die Brust fahren, sagt er.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.