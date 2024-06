Die Ortsfeuerwehr Kötzschau hat seit diesem Monat ein neues Tanklöschfahrzeug – ein TLF 4000 –, das jüngst offiziell in Dienst gestellt wurde. Das 440.000 Euro schwere Fahrzeug wurde mit 170.000 Euro vom Land gefördert.

Bürgermeister Michael Bedla (r.) übergibt symbolisch den Schlüssel an Ortswehrleiter André Klinge.

Leuna/MZ/LNO. - Die Ortsfeuerwehr Kötzschau hat seit diesem Monat ein neues Tanklöschfahrzeug – ein TLF 4000 –, das jüngst offiziell in Dienst gestellt wurde. Leunas Bürgermeister Michael Bedla (CDU) übergab symbolisch den Schlüssel an den Ortswehrleiter André Klinge und drückte am Funkgerät den „Status 2“. Damit war das Fahrzeug offiziell bei der Leitstelle des Landkreises Saalekreis einsatzbereit.