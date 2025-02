Schkopau/Landsberg/MZ. - Der Saalekreis will in diesem Jahr den geförderten Breitbandausbau in vier Kommunen vorantreiben. Gut 1.800 bisher zumeist schlecht versorgte Adressen sollen Glasfaseranschlüsse erhalten. Der Kreistag soll über die formal zwei Förderprogramme Anfang März entscheiden. Im Bauausschuss präsentierte der Breitbandverantwortliche des Kreises, Michael Weyhe, bereits erste Details.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.