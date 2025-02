Kein Strand, nur ein Steg für Bootshäuser: Welche Änderungen die Stadträte in Mücheln für das neue Ferienresort zwischen der Marina und dem Strandbad fordern.

Tourismus am Geiseltalsee

Mücheln/MZ. - Der Bebauungsplan des Geiseltalsee-Ferienresorts, das sich künftig an die Marina Mücheln in Richtung Stöbnitz anschließt, sollte eigentlich schon im Dezember vom Stadtrat abgesegnet werden. Doch der Punkt wurde kurzfristig von der Tagesordnung genommen und zurück in den Bauausschuss verwiesen.