Kinderbetreuung in Merseburg Neue Tagespflege in Meuschau – „Gänseblümchen“ steht bereit

Eine neue Kinderbetreuung in Merseburg-Meuschau steht in den Startlöchern: Ex-Animatorin Nicole Franke hat ihre Tagespflege „Gänseblümchen“ perfekt vorbereitet. Was jetzt noch fehlt, damit es losgehen kann.