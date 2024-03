Der Lebensmittelkonzern Edeka will im Saalekreis zwei neue Märkte errichten lassen. In Bad Lauchstädt steht der Baustart bevor. In Merseburg gibt es hinter dem Vorhaben noch einige Fragezeichen.

Neue Edeka-Märkte: Baustart in Bad Lauchstädt, Ungewissheit in Merseburg

So soll der Markt in Bad Lauchstädt aussehen.

Bad Lauchstädt/Merseburg/MZ. - Die Baufläche gegenüber dem Brunnenversand in Bad Lauchstädt ist seit Monaten beräumt und bereit. Im Frühjahr soll dort nun der Bau eines neuen Edeka-Marktes beginnen. Wie Hermann Schröder, Geschäftsführer der Schröder Holding, erklärte, ist der Beginn der Arbeiten für April oder spätestens Mai geplant.

Auf dem Grundstück an der Querfurter Straße soll ein Supermarkt samt integrierter Drogerie und Bäckerei mit Café mit 2.200 Quadratmetern Verkaufsfläche entstehen. Die Schröder Holding lässt den Bau, dessen Dach komplett mit einer Photovoltaikanlage belegt wird, im Auftrag der Edeka errichten, die ihn an einen Betreiber weitergeben will. Er ist als Ersatz für den aktuellen Markt an der Straße Am Bahnhof gedacht. Dieser stammt aus der Wendezeit, ist in die Jahre gekommen und bietet für heutige Standards deutlich zu wenig Platz.

Umzug noch 2024 möglich

Der Umzug des Marktes könnte laut Schröder sogar noch 2024 erfolgen: „Sollten wir im April beginnen, wird der Markt noch in diesem Jahr fertig, ansonsten Anfang 2025.“ Parallel zum Geschäft will der Investor auch die auf der Rückseite verlaufende Straße Birkenwinkel ausbauen und bis zum Hoffnungsweg, also am künftigen Hospiz vorbei, verlängern. Es sei ein Gemeinschaftsprojekt mit Stadt und Versorgern, erläutert Schröder: „Wir sind dafür gerade auf der Zielgeraden der Planungen. Sobald der städtebauliche Vertrag geschlossen ist, geht es los.“

Der Birkenwinkel soll als Anwohnerstraße dienen. Lieferverkehr und Kunden des Supermarktes sollen von der Querfurter Straße auf den Parkplatz mit 220 Stellplätzen fahren. Hier baue man eine großzügige Ein- und Ausfahrt, blickt der Investor voraus.

Edeka bekennt sich

Während der Edeka-Neubau in Bad Lauchstädt bald Konturen annimmt, herrscht in Merseburg zu einem anderen Neubauprojekt der Lebensmittelkette Unklarheit. Der Stadtverwaltung liegen keine aktuellen Infos vor, ob und wann ein Nachfolger für den abgerissenen Rewe-Markt an der Christianenstraße entstehen soll. Vom Tisch ist das Projekt allerdings noch nicht. Die Edeka-Zentrale erklärt: „Wir sind weiterhin sehr an der Umsetzung des Bauprojektes am Standort in Merseburg interessiert.“

Geplant sei ein „nah & gut“-Markt, der von einem selbstständigen Kaufmann betrieben werden soll. Im Vergleich zum Neubau in Bad Lauchstädt wird das Geschäft deutlich kleiner ausfallen. Edeka peilt für diesen Markttyp eine Verkaufsfläche von unter 1.000 Quadratmetern und die Rolle als Nahversorgung an: „Die Errichtung des Marktes erfolgt durch einen Investor, ein Baubeginn steht zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht fest.“