Neue Corona-Regeln für Besucher in Kliniken im Saalekreis

Merseburg/Querfurt/MZ - Im Basedow-Klinikum gibt es neue Regeln für Besucherinnen und Besucher. Laut dem Klinikum seien seit 1. Oktober alle Krankenhäuser verpflichtet, die Masken- und Testpflicht anzupassen. Darum gelte für die Häuser in Merseburg und Querfurt wieder die 1-1-1 Besucherregelung. Das heißt, jeder Patient darf pro Tag einen Besucher für eine Stunde empfangen.

Individuelle Absprachen mit den behandelnden Ärzten seien auf Kinder-, Frühgeborenen- und Wochenstation sowie im Palliativbereich möglich. Die Besuchszeit ist auf die Zeit zwischen 14.30 und 18 Uhr beschränkt. Zudem sei ein aktuelles Testzertifikat - nicht älter als 24 Stunden - für Besucher nötig. Es bestehe in allen Gebäuden des Klinikums eine permanente Maskenpflicht. Auf den Stationen müssten FFP2-Masken getragen werden, heißt es. An den Haupteingängen erfolgten entsprechende Einlasskontrollen. Dort gebe es auch Aushänge zu den besonderen Hygienebestimmungen im Klinikum.Informationen gibt es per Telefon 03461 / 27 33 44. Fragen können auch per E-Mail ([email protected]) gestellt werden.