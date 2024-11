Das Großforschungszentrum CTC soll helfen, die Chemie von der Abhängigkeit von Gas und Erdöl zu lösen. Dafür entstehen Neubauten mit Laboren und Büros in Delitzsch und Merseburg. In der Domstadt ist nun klar, wo genau gebaut werden soll.

Merseburg/MZ. - Die Standortentscheidung ist gefallen. Nachdem das Center for the Transformation of Chemistry, kurz CTC, bereits den Campus Merseburg als seine zweite Adresse neben der alten Zuckerfabrik in Delitzsch auserkoren hatte, steht nun fest, wo die 300 Mitarbeiter künftig auf dem weitläufigen Areal um die Hochschule arbeiten sollen. Der Neubau soll im Westen zwischen dem bisherigen Forschungsgebäude und dem Chemiemuseum entstehen, dort, wo nach und nach die ehemaligen „Hochhäuser“ gewichen sind.