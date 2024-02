Der Zweitstandort des über eine Milliarde Euro schweren Großforschungszentrums CTC für Biochemie entsteht in Merseburg. Es soll die Zukunft der Branche nicht nur in der Region sichern.

Merseburg/MZ. - Die Fußballeuropameisterschaft 1996 in England brachte nicht nur Deutschland den Titel, sondern auch einen musikalischen Dauerbrenner: „Football’s coming home“ von den Three Lions. Die Hochschule Merseburg bejubelte am Mittwoch nun nicht die Heimkehr des Fußballs, aber sehr selbstbewusst per Plakat die Heimkehr der Chemie.