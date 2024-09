Merseburg/MZ. - Die Schießerei an einer Tankstelle in Merseburg-Meuschau Mitte Juni landet vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft Halle hat nun Anklage gegen den 33-jährigen Tatverdächtigen wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz erhoben. Das Landgericht Halle bestätigte am Freitag den Eingang der Anklageschrift. Einen Verhandlungstermin gibt es aber noch nicht.

