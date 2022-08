Nach Raub in einer Bäckerei in Schkopau: Täter wird gefasst

Die Verkäuferin in einer Bäckerei im Schkopauer Ortsteil Wallendorf ist geschockt. Am Dienstagnachmittag wird sie Opfer eines Raubes. Nun wurde der Täter gefasst.

Schkopau/Wallendorf/MZ - - Der Überfall auf eine Bäckerei am Dienstagnachmittag im Schkopauer Ortsteil Wallendorf ist aufgeklärt. Ein 20-jähriger Mann aus Bad Dürrenberg stellte sich unter dem Fahndungsdruck in der Nacht zum Mittwoch bei der Polizei, das erklärt das erklärt die Polizeiinspektion Halle. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag, so dass der Mann am Donnerstag beim Amtsgericht Merseburg vorgeführt wurde, wo ein Untersuchungshaftbefehl erlassen und verkündet wurde. Der 20-Jährige wurde in eine Jugendanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an.