Nach Corona-Pause: Wieder Kinderfest und Familientag im Krankenhaus Merseburg

Am Sonntag, 25. September, sind in der Zeit von 10 bis 13 Uhr rund um das Merseburger Klinikum viele Aktivitäten geplant. Vom Teddy-Krankenhaus mit eigener Apotheke bis hin zu Feuerwehr- und Rettungswagenbesichtigung.

Merseburg/MZ - „Nach zweijähriger Zwangspause wollen wir es in diesem Jahr wieder wagen!“, erklärt Dr. Axel Schobeß, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Carl von Basedow-Klinikum in Merseburg. Anlässlich des Unicef-Weltkindertages organisiert das Klinikum ein großes Kinderfest und einen Familientag. Am Sonntag, 25. September, sind in der Zeit von 10 bis 13 Uhr rund um das Merseburger Klinikum viele Aktivitäten geplant. Vom Teddy-Krankenhaus mit eigener Apotheke bis hin zu Feuerwehr- und Rettungswagenbesichtigung.

Darüber hinaus sind verschiedene Stationen aufgebaut. Mal-, Bastel- und Balancierstrecke, Sprungkissen und Spieleinsel fördern das Spielvergnügen und die Kreativität der Kinder. Dabei werden Gleichgewichtssinn, Gewandtheit, Koordination und Reaktionsvermögen geschult. Passend zum Basedow-Jahr 2022 können sowohl Kinder als auch Eltern ein Basedow-Quiz ausfüllen und dafür bei Bedarf den Sanitätsrat selbst befragen. Ein Pferd und zwei Ponys sind wieder mit dabei, die mit den Kindern ihre Runden drehen.

Die AOK organisiert Fühl- und Geschicklichkeitsspiele. Leider können in diesem Jahr die stationären Bereiche: Frühgeborenen-, Kinderstation und Kinderpsychosomatik nicht für Besucher öffnen, da noch immer eine eingeschränkte Besucherregelung besteht, teilt die Klinik mit. Dafür demonstrieren Azubis aus dem Bildungszentrum im Säulenhaus Techniken der Wiederbelebung an einem Dummy. Wer sich geschmückt oder geschminkt ablichten lassen will, hat dazu an der Foto-Box Gelegenheit und kann sein Bild gleich als Andenken mitnehmen. Das Puppentheater beginnt um 11 Uhr im Konferenzsaal des Säulenhauses.

Zum Grillfest bietet die Servicegesellschaft des Klinikums eine umfangreiche Verköstigung zu kleinen Preisen und auch gesundheitsbewusste Angebote.