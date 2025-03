Merseburg/MZ. - Die wegen des Auszugs der AfD-Fraktion abgebrochene Kreistagssitzung wird am kommenden Mittwoch, 12. März, nachgeholt. Wie der Kreistagsvorsitzende Andrej Haufe (CDU) erklärte, lade er mit verkürzter Frist ein. Denn es besteht in einem Punkt des nichtöffentlichen Sitzungsteils Eilbedürftigkeit. Dabei geht es um die Vergabe für die Sanierung der Kreisstraße 2121 zwischen der A14 und Löbejün. Hier sollen die Bauarbeiten schon Ende des Monats starten. Bei einer Vergabe erst in der Folgewoche wären die Fristen für das Bauamt zu kurz, erläuterte Haufe. In diesem Fall hätte man den gesamten Bauablauf verschieben müssen, was aber nicht möglich sei, weil es ein fixes Enddatum gebe.

