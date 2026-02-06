Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt Nach 18 Jahren gibt es einen neuen Organisator des Merseburger Rabenmarktes
Der Merseburger Rabenmarkt besteht seit 2007, wird seitdem im März und Oktober auf dem Domplatz durchgeführt und ist ein beliebter Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt mit Teilnehmern aus ganz Deutschland. Jetzt wird die Durchführung in neue Hände gelegt.
06.02.2026, 18:00
Merseburg/MZ. - Seit dem Jahr 2007 kümmert sich Holzspielzeughersteller Steffen Schmidt aus Oechlitz mit seiner Frau Anke um die Durchführung des Merseburger Rabenmarktes. Jetzt haben sie die Organisation und Durchführung des Töpfer- und Kunsthandwerkermarktes nach 18 Jahren in neue Hände gelegt.