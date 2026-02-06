Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt Nach 18 Jahren gibt es einen neuen Organisator des Merseburger Rabenmarktes

Der Merseburger Rabenmarkt besteht seit 2007, wird seitdem im März und Oktober auf dem Domplatz durchgeführt und ist ein beliebter Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt mit Teilnehmern aus ganz Deutschland. Jetzt wird die Durchführung in neue Hände gelegt.