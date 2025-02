Die mysteriöse Fliegenplage am Geiseltalsee macht Krumpa zu schaffen. Ein teures Gutachten soll nun Klarheit bringen - aber die ersten Hinweise deuten auf ein viel größeres Problem hin.

Mysteriöse Fliegenplage in Krumpa: Saalekreis gibt tausende Euro für Untersuchung aus

Plage am Geiseltalsee

Die Fliegenplage in Krumpa am Geiseltalsee beschäftigt den Saalekreis: Für 10.000 Euro sollen Experten die Ursache finden.

Krumpa/MZ. - Seit zehn Jahren leidet Krumpa vom Frühjahr bis in den Sommer an einem massiven Fliegenproblem. Der Saalekreis hat in den diesjährigen Haushalt die Summe von 10.000 Euro für ein Gutachten eingestellt, um die Ursache zu klären und Maßnahmen zur Eindämmung der Fliegen und Verbesserung der Lebensqualität der Einwohner benennen.